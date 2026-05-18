Со Знаменской ЦРБ взыскали 1,66 миллиона рублей за неработающий ФАП

Арбитраж удовлетворил исковые требования ТФОМС.

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Орловской области к БУЗ «Знаменская центральная районная больница». Из материалов дела следует, что медицинское учреждение нарушило законодательство об ОМС, используя средства на содержание фельдшерско-акушерского пункта, который фактически не работал. Кроме того, были допущены ошибки в реестрах счетов и штатном расписании.

Как следует из материалов дела, ранее ТФОМС провел комплексную проверку использования средств ОМС в Знаменской ЦРБ за период с апреля 2023 года по сентябрь 2025 года. В ходе проверки было выявлено два основных нарушения. Так, Фонд установил, что Пешковский фельдшерско-акушерский пункт не оказывал медицинскую помощь в апреле-декабре 2023 года и в течение всего 2024 года. Однако больница продолжала получать средства обязательного медицинского страхования на его финансовое обеспечение. Сумма нецелевого использования составила 1,482 миллиона рублей, куда была включена зарплата фельдшера и другие расходы.

Больница считала, что эти расходы являются целевыми. Но суд в своем решении указал: если ФАП не работает, то и расходы на его содержание не могут финансироваться за счет системы ОМС. Вторым нарушением, фигурировавшим в иске, стала «лишняя» ставка медсестры. По версии Фонда, в 2024-2025 годах больница содержала 0,25 ставки медицинской сестры врача-невролога, которая не была включена в штатное расписание. Сумма нецелевого использования в данном случае была оценена в 154,29 тысячи рублей.

Кроме того, были выявлены ошибки в реестрах и медицинской документации. Как следует из иска, при повторной медико-экономической экспертизе были выявлены несоответствия данных медицинской документации данным реестров счетов. Фонд также указал, что было допущено некорректное, неполное отражение сведений. Сумма, не подлежащая оплате по результатам контроля, составила 23,7 тысячи рублей. Изначально ТФОМС просил взыскать с ЦРБ 1,89 миллиона рублей. Но суд проверил расчеты и удовлетворил требования частично.

Он взыскал со Знаменской ЦРБ 1,66 миллиона рублей, куда были включены средства ОМС, использованные с нарушением закона, то есть за неработающий ФАП и «лишнюю» ставку медсестры, а также средства, не подлежащие оплате по результатам контроля качества медицинской помощи. При этом штрафы и пени были снижены в 10 раз по сравнению с цифрами, фигурировавшими в иске. В данном случае суд пришел к выводу, что Фонд не доказал реальных убытков или угрозы жизни и здоровью граждан. Кроме того, арбитраж учел высокую социальную значимость больницы для района. В итоге штраф назначен в сумме 16,3 тысячи рублей, пени за несвоевременный возврат средств – в сумме 7,1 тысячи рублей.

ИА “Орелград”