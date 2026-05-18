На Орловщине стартовал аукцион на право эвакуировать автомобили

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил о старте аукциона по выбору специализированных организаций, которые займутся перемещением на штрафстоянки, хранением и возвратом задержанных транспортных средств. Торги пройдут по 27 лотам, фактически — на каждый район и городской округ региона. Как следует из аукционной документации, предметом аукциона является не только выбор исполнителей услуг, но и определение тарифа на перемещение и хранение задержанных машин.

Аукцион разделен на 27 лотов. Среди них – Заводской, Советский и Северный района города Орла, город Ливны, а также 23 муниципальных района, включая Болховский, Верховский, Глазуновский, Дмитровский, Должанский, Залегощенский и другие района, а также Орловский муниципальный округ. Базовый уровень тарифа является начальной максимальной ценой. Он был установлен приказом регионально департамента по тарифам и ценовой политике.

Так, базовый тариф на перемещение одного задержанного автомобиля составляет 2011,35 рубля плюс 30,5 рубля за каждый километр перемещения авто за пределами городского или сельского поселения. Стоимость хранения зависит от категории транспорта: для легковых автомобилей категории А – 31,17 рубля в час; для машин категорий В и D массой до 3,5 тонны – 62,32 рубля в час; для более тяжелых авто категорий В и D массой свыше 3,5 тонны, а также категорий С и Е – 124,64 рубля в час.

Базовая плата за негабаритный транспорт составляет 186,96 рубля в час. Отметим, что первые сутки хранения задержанного автомобиля на спецстоянке оплате не подлежат. Сам аукцион будет проходить путем понижения начальной цены на «шаг», установленный документацией. Принять в нем участие вправе как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Обязательным условием является наличие у них земельного участка под штрафстоянку площадью не менее 500 квадратных метров на праве собственности, аренды или ином законном основании.

Также обязательными условиями являются ограждение территории, контрольно-пропускной пункт, искусственное освещение, противопожарный пост, помещение для оплаты услуг и вывеска с контактными данными, наличие собственных эвакуаторов, то есть спецтехники для перемещения задержанных машин. Причем исполнитель обязан обеспечивать прибытие эвакуатора к месту задержания не позднее двух часов с момента получения заявки, а также круглосуточный возврат автомобилей владельцам.

