Бюджет Орловской области исполнили всего на 96 процентов

Контрольно-счетная палата проверила исполнение областного бюджета за 2025 год.

Контрольно-счетная палата Орловской области подготовила заключение на проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2025 год». Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности затронула 35 главных администраторов средств областного бюджета. Как следует из заключения КСП, она не выявила существенных ошибок и нарушений, влияющих на достоверность показателей. Однако сведения о выполнении государственных заданий и других результатах использования бюджетных ассигнований в представленных документах отсутствовали, что является нарушением статьи 264.5 Бюджетного кодекса РФ.

Определенные нарушения и недостатки при проверке бюджетной отчетности главных распорядителей все-таки были выявлены. В их список включены: неотражение просроченной дебиторской задолженности по возврату компенсационных выплат учителями, расторгнувшими трудовые договоры – на сумму 1 миллион рублей и по исполнительному листу о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на сумму 135,9 миллиона рублей.

По мнению КСП, не был соблюден порядок учета доходов будущих периодов по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета, заключенным в декабре 2025 года, на сумму 1,727 миллиарда рублей. По итогам проверки КСП рекомендовала ответственным исполнителям государственных программ обеспечить своевременную актуализацию программ, не допуская внесения изменений после завершения отчетного года.

Законопроект об исполнении областного бюджета за 2025 год будет рассмотрен Орловским областным Советом народных депутатов. Его основные параметры таковы: доходы областного бюджета за 2025 год составили 59,965 миллиарда рублей, или 96,2 процента от прогнозируемого годового объема. По сравнению с 2024 годом доходы увеличились на 2,095 миллиарда рублей, или на 3,6 процента.

Расходы исполнены в сумме 61,177 миллиарда рублей, или 95,6 процента от законодательно утвержденного объема и 95,9 процента от сводной бюджетной росписи. Рост к 2024 году составил 3,577 миллиарда рублей, или 6,2 процента. Бюджет исполнен с дефицитом в размере 1,211 миллиарда рублей, или 72,8 процента от запланированного объема. Для сравнения, в 2024 году бюджет региона был исполнен с профицитом в 271,2 миллиона рублей.

