Глава орловского УМЧС попытается попасть в облсовет

Александр Новиков участвует в праймериз «Единой России».

Александр Новиков попытается сразиться за голоса избирателей «территории одномандатного округа №24 и территории окружной части №24». Согласно официальным данным, этот округ соответствует Покровскому и Свердловскому районам. В нём проживают 22211 граждан, наделённых правом участия в выборах.

На праймериз «Единой России» конкурировать с Новиковым будут трое человек — Александр Грачёв, Виталий Сальников и Анастасия Фасхутдинова. Открытое интернет-голосование за «кандидатов в кандидаты» от партии пройдёт с 25 по 31 мая.

Напомним, что Новиков возглавляет Управление МЧС по Орловской области с 2005 года. До этого занимал другие должности в структурах министерства, а также противопожарной службы УВД.

Ранее стало известно, что на праймериз «Единой России» по выборам «кандидатов в кандидаты» в Госдуму от Орловской области заявился уже третий участник СВО.

