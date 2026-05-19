Обездвиженный питбайкер сам вызвал МЧС

19.5.2026 | 10:57 Новости, Происшествия

Орловские спасатели помогли любителю двухколёсного транспорта.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel

Не совсем обычный случай произошёл накануне во Мценском районе у деревни Железница. Мужчина, катаясь на питбайке по бездорожью, допустил опрокидывание и сломал ногу. Однако орловец не растерялся, позвонил в МЧС и объяснил, что не может передвигаться самостоятельно.

Звонок поступил примерно в 13 часов. На место выехали сотрудники 27-й пожарно-спасательной части Мценского района.

Оказалось, что пострадавший находится далеко от дороги. Спасатели донесли его до «Скорой» на носилках. В итоге мужчину госпитализировали во Мценскую ЦРБ.

«В любой экстремальной ситуации главное не растеряться и обратиться за помощью к профессионалам», – отметили в Управлении МЧС по Орловской области.

ИА «Орелград»


