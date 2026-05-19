Орловчанам рассказали, как может измениться семейная ипотека в 2026 году

Ещё в феврале 2026 года в ходе заседания Совета по демографической и семейной политике Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить предложения по новой модели льготной ипотеки.

Ставку планируют связать с количеством детей в семье. Второе поручение президента для правительства – проработка варианта погашения до 450 тысяч рублей ипотечного кредита для семей, в которых родится четвертый и последующий ребёнок: полностью или частично за счёт государства.

Сегодня льготная ипотека распространяется на семьи с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно). Ставка фиксирована и составляет 6%*.

Несмотря на то, что официальных заявлений о принятых нововведениях пока не делали, в кулуарах говорят о следующей системе:

для семей с одним ребенком – 10-12%;

с двумя детьми – 6%;

с тремя – 4%.

Мы поговорили с экспертами группы компаний «ОДСК» о том, стоит ли ждать изменений:

«2026 год начался с нововведений в семейной ипотеке. Теперь на одну семью можно взять один кредит, а ребёнок должен быть прописан с одним из супругов. Такой ход говорит о том, что государство помогает адресно: тем, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, а не просто использует программу для выгодной инвестиции. Дифференцированная ставка – ещё один инструмент адресной помощи, поэтому такие нововведения – лишь вопрос времени. Сейчас, пока условия стабильны, я рекомендую рассмотреть возможность получения ипотеки по действующей ставке. Это позволит без спешки зафиксировать за собой комфортный процент,» – руководитель отдела продаж группы компаний «ОДСК» Татьяна Ерохина.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ 17,823 ДО 18,613%.

*СТАВКА ОТ 6% ГОДОВЫХ ДОСТУПНА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПАО СБЕРБАНК «ИПОТЕКА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ» ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО ДДУ – ПАРТНЕРА БАНКА: ЗАСТРОЙЩИКОВ ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ-11» И ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ-5» ПРИ УСЛОВИИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКА НА СРОК КРЕДИТОВАНИЯ ОТ 12 ДО 360 МЕСЯЦЕВ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЗНОСЕ ОТ 20,1 % ОТ СТОИМОСТИ КРЕДИТУЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНАМ РФ, У КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ РЕБЕНОК, НЕ ДОСТИГШИЙ ВОЗВРАТА 7 ЛЕТ НА ДАТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, ГРАЖДАНИН РФ; ЛИБО ИМЕЕТСЯ РЕБЕНОК, ГРАЖДАНИН РФ, КОТОРОМУ УСТАНОВЛЕНА КАТЕГОРИЯ «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД»; НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О РОЖДЕНИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ВСЕХ ДЕТЕЙ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: СТРАХОВАНИЕ И ОЦЕНКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ОФОРМЛЯЕМОГО В ЗАЛОГ (ТАРИФЫ ЗАВИСЯТ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАЕМЩИКА), НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ГОС. РЕГИСТРАЦИЮ ДДУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТУ – ЗАЛОГ КРЕДИТУЕМОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ. ИТОГОВАЯ СУММА КРЕДИТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО, НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И СТОИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЕМЩИКА. БАНК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ – БАНКОМ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ПЕРИОД С 21.05.2025 ПО 31.12.2030 Г. ВКЛ. ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТАХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ НА WWW.SBERBANK.RU. ПАО СБЕРБАНК. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ № 1481 ОТ 11.08.2015.

ЗАСТРОЙЩИКИ ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ-11» ИНН 5751066519 И ООО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ-5» ИНН 5751065184. ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ НАШ.ДОМ.РФ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ОДНОСТОРОННЕМ ФОРМАТЕ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31.06.2026 Г.

