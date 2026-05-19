Орловский охотник заплатит 200 тысяч рублей за убитую косулю

19.5.2026 | 7:01 Закон и порядок, Новости

Жертвой браконьера стала самка.

Фото: Департамент надзорной и контрольной деятельности

Департамент контрольной и надзорной деятельности через Дмитровский районный суд взыскал с местного жителя вред, причиненный охотничьим ресурсам.

8 февраля 2025 года мужчина находился в охотничьих угодьях ООО «Володино» (в километре юго-западнее деревни Рублино) и в ходе незаконной охоты добыл одну самку косули.

Ранее гражданин уже был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ (нарушение сроков охоты) и ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). Постановления мирового судьи и решение районного суда вступили в силу.

Размер ущерба рассчитали по методике Минприроды РФ: особь косули — 40 000 рублей, пересчетный коэффициент за незаконную добычу самки — пять. Итоговая сумма составила 200 000 рублей.

Суд иск удовлетворил полностью. Кроме того, с мужчины взыскана государственная пошлина в размере 7 000 рублей в бюджет Дмитровского района.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”


