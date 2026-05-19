Суд обязал администрацию сельского поселения обеспечить безопасность плотины

Сооружение находится на реке Неживка в Орловской области.

Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации Лубянского сельского поселения Дмитровского района, требуя провести обязательные мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения — плотины пруда «Нижний нагульный» на реке Неживка, находящейся в муниципальной собственности.

Проверка, проведенная совместно с Приокским управлением Ростехнадзора, показала, что чиновники не выполнили установленные законом обязанности: преддекларационное обследование плотины не проводилось, акт комиссии по утвержденной форме отсутствует, расчет вероятного вреда при возможной аварии не сделан, перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности не определен.

В суде прокурор Дмитровского района требования поддержал. Глава Лубянского сельского поселения Виктор Гапонов иск признал, но просил предоставить для исполнения 12 месяцев (ссылаясь на необходимость выделения бюджетных средств и заключения договоров). Суд, однако, установил срок в девять месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Как отмечено в решении, бездействие администрации создает угрозу для окружающей среды, жизни и здоровья людей, а также для их имущества в случае возможной аварии.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

ИА “Орелград”