Орловских перевозчиков ТКО оштрафовали на 104 тысячи

Нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

К административной ответственности привлекли ЗАО «Чистый город» и ООО «Эко-транс». Как выяснило ведомство, предприятия должны были вывозить твёрдые коммунальные отходы с площадок, расположенных во Мценском, Дмитровском и Глазуновском районах.

Однако установленная периодичность вывоза ТКО нарушалась. Контейнеры переполнялись, а площадки захламлялись.

В итоге прокуратура возбудила административные дела. По результатам их рассмотрения на компании наложили штрафы на общую сумму 104 тысячи рублей.

Руководителям организаций внесли представления об устранении нарушений. На данный момент требования исполнены. Также известно, что компании привлекли четыре должностных лица к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»