Орловских перевозчиков ТКО оштрафовали на 104 тысячи

19.5.2026 | 12:47 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Фото: Региональный оператор «УК «Зеленая роща»» (иллюстративное)

К административной ответственности привлекли ЗАО «Чистый город» и ООО «Эко-транс». Как выяснило ведомство, предприятия должны были вывозить твёрдые коммунальные отходы с площадок, расположенных во Мценском, Дмитровском и Глазуновском районах.

Однако установленная периодичность вывоза ТКО нарушалась. Контейнеры переполнялись, а площадки захламлялись.

В итоге прокуратура возбудила административные дела. По результатам их рассмотрения на компании наложили штрафы на общую сумму 104 тысячи рублей.

Руководителям организаций внесли представления об устранении нарушений. На данный момент требования исполнены. Также известно, что компании привлекли четыре должностных лица к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU