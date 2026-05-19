В Орле на Комсомольской переносят контактную сеть

19.5.2026 | 12:39 Новости, Транспорт

Работы выполняет «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

Фото: vk.com/trans57

Об этом рассказали в соцсетях Администрации Орла.

Ранее на улице установили новые опоры для проводов. Затем стартовали работы по переносу контактной сети, которая используется при организации движения троллейбусов. Также переносятся другие энергокоммуникации.

Работы проводятся ночью, когда троллейбусы прекращают движение. Это позволяет не нарушать движение транспорта, а также делает процесс более безопасным.

Сначала специалисты службы энергозяйства «ТТП» отключают напряжение и размещают предупреждающие плакаты. Затем при помощи автовышки на новой опоре монтируются кронштейны и изоляторы. После начинается непосредственно сам процесс переноски проводов.

Чтобы придать проводам правильное положение, используется обводная штанга — она принимает на себя нагрузку во время монтажных работ. Когда основная работа закончена, специалисты регулируют напряжение в контактной сети. Затем провода фиксируются с помощью специальных анкерных и клиновых зажимов.

Операция завершается обязательной проверкой: оцениваются правильность подвеса и надёжность изоляции, а также соответствие всем техническим нормативам. Только после этого напряжение вновь подаётся в сеть.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU