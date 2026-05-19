В Орле на Комсомольской переносят контактную сеть

Работы выполняет «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

Об этом рассказали в соцсетях Администрации Орла.

Ранее на улице установили новые опоры для проводов. Затем стартовали работы по переносу контактной сети, которая используется при организации движения троллейбусов. Также переносятся другие энергокоммуникации.

Работы проводятся ночью, когда троллейбусы прекращают движение. Это позволяет не нарушать движение транспорта, а также делает процесс более безопасным.

Сначала специалисты службы энергозяйства «ТТП» отключают напряжение и размещают предупреждающие плакаты. Затем при помощи автовышки на новой опоре монтируются кронштейны и изоляторы. После начинается непосредственно сам процесс переноски проводов.

Чтобы придать проводам правильное положение, используется обводная штанга — она принимает на себя нагрузку во время монтажных работ. Когда основная работа закончена, специалисты регулируют напряжение в контактной сети. Затем провода фиксируются с помощью специальных анкерных и клиновых зажимов.

Операция завершается обязательной проверкой: оцениваются правильность подвеса и надёжность изоляции, а также соответствие всем техническим нормативам. Только после этого напряжение вновь подаётся в сеть.

