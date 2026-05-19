Под Орлом «Лада» столнкулась с мотоциклом

Водитель двухколёсного транспорта госпитализирован.

Об этом рассказали в ГАИ Орловской области.

Авария произошла накануне около 21 часа. Местом действия стало Болховское шоссе (территория Орловского муниципального округа).

Мужчина 1975 года рождения ехал на «Ладе Приоре» со стороны улицы Игнатова в сторону улицы Раздольной. У дома №2-Г он решил повернуть налево, нарушая правила, установленные разметкой.

В итоге автомобилист допустил столкновение с мотоциклом Yamaha TDM900. Им управлял мужчина 1986 года рождения. Мотоцикл ехал навстречу и по прямой.

Водитель мотоцикла получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Больницу имени Семашко. Пострадавшего госпитализировали.

