В Орловской области насмерть разбился мотоциклист

19.5.2026 | 10:36 Новости, Происшествия

ДТП произошло на трассе «Крым».

Фото: vk.com/public99100082

Подробности рассказали в ГАИ нашего региона.

Авария произошла накануне около 19 часов на 362-м километре федеральной трассы. Известно, что мужчина родился в 1990 году. Он управлял мотоциклом «Мотоленд XV250», не имея необходимой категории водительских прав. Также на транспортном средстве не было государственных номеров.

Мотоциклист выезжал с второстепенной дороги на главную. В это время по ней ехал автомобиль «БМВ 420D» – по направлению из Москвы в Курск. За рулём сидел мужчина 1987 года рождения.

Двухколёсный транспорт столкнулся с четырёхколёсным. Водитель мотоцикла получил повреждения и скончался на месте.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП, в которых пострадали пятеро человек. Других погибших не было.

ИА «Орелград»


