Орловцев призвали отчитаться о зарубежных счетах и электронных кошельках

Отчет за 2025 год необходимо представить до 1 июня 2026 года.

Жителей Орловской области призвали не откладывать в долгий ящик выполнение валютного законодательства. До 1 июня 2026 года включительно физические лица обязаны подать отчеты о движении средств по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам за весь 2025 год. Как пояснили в Федеральной налоговой службе России, представить отчет необходимо гражданам РФ, иностранцам с видом на жительство и лицам без гражданства, которые провели на территории России в 2025 году суммарно более 183 дней.

Пороговая сумма для подачи зависит от страны, где открыт счет: для стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и стран с автоматическим обменом информацией с РФ отчет обязателен, если оборот по счету за год или остаток на 31 декабря 2025 года превысили 600 тысяч рублей, в эквиваленте; для всех остальных стран, не входящих в ЕАЭС и без обмена информацией, отчитаться необходимо независимо от суммы и остатка на счете.

Для иностранных электронных кошельков правило действует аналогично первому пункту, то есть порог в 600 тысяч рублей по зачислениям за год. Важно помнить, что пересчет валюты производится по официальному курсу ЦБ РФ именно на 31 декабря 2025 года. Отчитаться налоговая служба рекомендует максимально удобным способом, а именно дистанционно через «Личный кабинет налогоплательщика». Система уже предзаполнила разделы с персональными данными и реквизитами счетов, пользователю останется лишь внести суммы оборотов и остатков.

Кроме того, можно лично прийти в налоговую инспекцию по месту учета, но в этом случае потребуется два экземпляра отчета, отправить документы заказным письмом с уведомлением или сформировать отчет в бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ» на сайте ФНС. К слову о визитах в инспекции: пресс-служба УФНС по Орловской области сообщила, что только за первый квартал 2026 года налоговые офисы региона посетили 35 тысяч человек. Чаще всего орловцы приходили за устными консультациями (18 тысяч обращений) и сдачей отчетности (10,2 тысячи).

Чтобы не стоять в очередях, орловские налоговики советуют пользоваться сервисом «Онлайн запись на прием», при помощи которого в этом году соответствующий талон забронировал уже 701 житель региона. В УФНС России по Орловской области при этом напомнили, что опоздание на прием по записи более чем на 10 минут лишает права на приоритетное обслуживание. Однако среднее время ожидания в живой очереди по-прежнему не превышает пяти минут.

