В Орловской области пересчитали зверя

На основе расчетов утвердят лимиты на добычу лося, оленя, косули, барсука и рыси.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области представил проект лимита добычи охотничьих ресурсов на территории региона на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Документ прошел обязательную процедуру общественных слушаний и направлен на получение положительного заключения государственной экологической экспертизы. На основании данных учета численности зверя, проведенного в 2026 году, охотпользователи региона сами заявили «объемы изъятия».

Так, по данным учета, на территории региона обитают 2042 лося, 150 из которых охотники просят к добыче. Благородного европейского оленя насчитали 255 особей (к добыче охотпользователи просят 15 особей), пятнистого оленя – 70 особей (4 особи), европейской косули – 11 009 особей (1308 особей), барсука – 1126 особей (94 особи), рыси – 16 особей (1 особь). Как отмечается в пояснительной записке, все заявленные объемы находятся в пределах нормативов допустимого изъятия, утвержденных приказом Минприроды России.

Лимиты добычи зверя устанавливаются только для охотничьих угодий на территории Орловской области, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения, в частности, нацпарка «Орловское полесье». Авторы документа подчеркивают, что в целом численность охотничьих ресурсов в регионе имеет положительную динамику. Например, поголовье лося за год увеличилось на 70 особей. Освоение утвержденного лимита добычи в прошлом охотничьем сезоне 2025-2026 годов по состоянию на 1 апреля 2026 года составило: лось – 82,7 процента; благородный олень – 73,7 процента; пятнистый олень – 100 процентов; европейская косуля – 77,8 процента; барсук – 86,7 процента; рысь – 100 процентов.

Департамент надзорной и контрольной деятельности также указывает, что предполагаемый уровень воздействия на окружающую среду является допустимым. По оценке чиновников, сложившаяся практика научно обоснованного подхода к эксплуатации популяций позволяет ежегодно осуществлять добычу зверей без причинения существенного ущерба, обеспечивая при этом экологическую безопасность и устойчивое развитие региона.

К слову, в период с 31 марта по 29 апреля 2026 года проводились общественные обсуждения указанного проекта. Согласно итоговому протоколу, желающих очно ознакомиться с объектом обсуждений не нашлось. Предложения и замечания от общественности не поступали. В связи с этим обсуждения признаны состоявшимися в соответствии с требованиями действующего законодательства. После получения положительного заключения государственной экологической экспертизы документ будет направлен на утверждение губернатору. А утвержденные им лимиты вступят в силу с 1 августа 2026 года.

