Два берега Оки в Орле оградят от рекламы

Два участка культурного слоя по берегам реки получили обновленный статус.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области издало приказ, который расширяет и актуализирует перечень выявленных объектов археологии в историческом центре города. Теперь под государственную охрану в статусе выявленных объектов культурного наследия официально взяты два обширных участка. Первый из них – «Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока» (XVI-XIX века).

Согласно представленному описанию он расположен в междуречье Оки и Орлика, в районе Красного моста. Северная граница проходит по стрелке, слиянию двух рек, южная – по улице 1-я Посадская. Площадь объекта составляет 362 632 квадратных метра, или более 36 га. Второй объект – «Культурный слой исторической части города Орла «Правый берег реки Ока» (XVI-XIX века). Он тянется вдоль правого берега Оки от улицы Советской до Новосильской, включая набережную Дубровинского. Его площадь составляет 88 939 квадратных метров.

Примечательно, что северная часть левобережного объекта частично накладывается на ранее выявленный памятник «Детинец Орловской крепости», то есть на место основания города. Для обоих участков установлен особый режим использования земли. Так, в границах памятников археологии запрещаются любые земляные, строительные, хозяйственные и мелиоративные работы, включая прокладку трубопроводов, линий электропередач и установку вышек связи.

Также под запретом: распахивание плугом и вывоз грунта, разрушение или изъятие находящихся в земле остатков сооружений, предметов материальной культуры без специального разрешения, размещение рекламы и устройство стоянок автотранспорта и любая деятельность, ухудшающая экологические условия или нарушающая визуальное восприятие объекта. При этом под строгим контролем разрешаются научно-исследовательские археологические работы, установка информационных знаков, проведение мониторинга и землеустроительных работ, а также свободный доступ граждан к объектам.

Устаревшие приказы, касающиеся этих же объектов, от 2018 и 2024 годов признаны утратившими силу. Уведомления о новых охранных зонах направят собственникам земельных участков, в местные администрации и в Росреестр. Актуальный перечень выявленных объектов культурного наследия можно найти на правительственном ресурсе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

ИА “Орелград”