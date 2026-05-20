Доходы орловцев продолжают расти

Реальная зарплата увеличилась на 5,2 процента по данным официальной статистики.

В Орловской области отмечен устойчивый рост ключевых показателей уровня жизни населения. Об этом сообщается в бюллетене о социально-экономическом развитии региона, опубликованном на официальном портале Орловской области. Согласно представленным данным номинальные среднедушевые денежные доходы жителей региона за 2025 год выросли на 15,4 процента по сравнению с 2024 годом, достигнув в среднем 63 262 рублей в месяц.

С учетом инфляции реальные доходы орловцев, то есть то, что можно фактически купить на заработанные деньги, увеличились на 5,8 процента относительно показателей годичной давности. Среднемесячная заработная плата работников Орловской области за первые два месяца 2026 года составила 63 668 рублей. В номинальном выражении рост к аналогичному периоду прошлого года достиг 11,3 процента, а реальная заработная плата, с поправкой на рост потребительских цен, выросла на 5,2 процента.

Традиционно самые высокие зарплаты в регионе получают сотрудники финансового и страхового сектора – в среднем 102 тысячи рублей в месяц, что в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень. В пятерку лидеров также вошли: сельское хозяйство – 74,3 тысячи рублей (116,6 процента к среднеобластному уровню); транспортировка и хранение – 73,8 тысячи рублей (115,9 процента); обрабатывающие производства – 73,2 тысячи рублей (114,9 процента); информация и связь – 66,5 тысячи рублей (104,4 процента).

Наиболее низкий уровень оплаты труда по итогам января-февраля 2026 года зафиксирован в трех сферах: гостиницы и предприятия общественного питания – 41,3 тысячи рублей, или всего 64,8 процента от среднеобластного уровня; почтовая связь и курьерская деятельность – 43,7 тысячи рублей (68,6 процента); административная деятельность – 48,2 тысячи рублей (75,7 процента). Следует отметить, что темпы роста реальных доходов в 2025-2026 годах несколько снизились по сравнению с предыдущим периодом.

Так, в 2024 году реальные среднедушевые доходы населения показывали прирост в 15,5 процента, тогда как по итогам 2025 года этот показатель составил 5,8 процента. Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере заработной платы. Если в январе-феврале 2025 года реальная зарплата выросла на 6,8 процента, то в январе-феврале 2026-го – на 5,2 процента. Тем не менее, эксперты отмечают, что сохраняющийся положительный тренд свидетельствует о постепенном повышении благосостояния жителей Орловской области при сохранении заметного разрыва между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми отраслями экономики.

ИА “Орелград”