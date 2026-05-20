Общественный транспорт на Орловщине обновят за казенный счет

В Орловской области запустили новый механизм субсидирования.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий на обновление общественного транспорта. Соответствующее постановление определяет, кто и на каких условиях может получить средства из областного бюджета на приобретение новых автобусов и другой техники для перевозки пассажиров. По условиям на субсидию могут рассчитывать юридические лица, включая некоммерческие организации, не являющиеся государственными или муниципальными учреждениями, а также индивидуальные предприниматели.

Они должны соответствовать ряду обязательных критериев. Так, соискатели должны официально перевозить пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Орловской области, имея на руках действующие контракты на регулярные перевозки в границах городов и агломераций с населением более 50 тысяч человек. Кроме того, перевозчики должны быть готовы софинансировать приобретение транспорта в размере не менее 60 процентов от стоимости транспортного средства.

Субсидия покрывает 40 процентов стоимости транспортного средства, при этом она не должна превышать 40 процентов стоимости базовой комплектации, одобренной проектным комитетом национального проекта «Инфраструктура для жизни». Требования предъявляются и к закупаемому транспорту. Так, приобретаемые автобусы должны быть произведены на территории Российской Федерации. Они не должны быть старше 18 месяцев на момент поставки и должны соответствовать минимальным требованиям к подвижному составу городского пассажирского транспорта.

Получатели субсидии примут на себя ряд обязательств, иначе денег они не получат. Они обязаны: эксплуатировать новые транспортные средства на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам не менее 5 лет; начать перевозки на новых автобусах не позднее 1 января года, следующего за годом получения субсидии; оснастить транспорт системами безналичной оплаты, видеонаблюдения с функцией записи и контроля состояния водителей; обеспечить открытый доступ к информации о реальном движении автобусов по маршрутам.

Субсидии будут распределять по результатам отбора, проведение которого поручено департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Отбор будет проводиться в системе «Электронный бюджет» способом запроса предложений. Департамент будет ранжировать заявки по очередности поступления, по принципу «кто первый подал, тот первый в очереди».

ИА “Орелград”