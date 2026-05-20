Орловец закрыл долг по алиментам с помощью наследства

Мужчина задолжал 640 тысяч.

Соответствующие исполнительные производства находились в Ливенском районном отделении судебных приставов. Орловец должен был выплачивать четверть своих доходов как алименты, а также помогать финансами экс-супруге (которая находилась в отпуске по уходу за ребёнком).

Однако мужчина не делал этого. Более того — он уходил от обязанностей, не проживая по месту своей регистрации и не устраиваясь на официальную работу.

Приставы ограничили ему выезд за пределы России. Также механизмы взыскания задолженности применили к банковским счетам гражданина. Однако орловец продолжал скрываться. Тогда его объявили в розыск.

Сотрудникам ФССП удалось найти мужчину. Ему объяснили, что в дальнейшем он может понести не только административную, но и уголовную ответственность.

Только после этого гражданин решил выплатить долг. В этом ему помогло полученное наследство. Вся задолженность была погашена в полном объёме, указали в пресс-службе Управления ФССП по Орловской области.

