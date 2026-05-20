С Орловщины выдворили 80 иностранцев-нарушителей

Об этом рассказали в орловском управлении службы судебных приставов.

Таковы данные с начала текущего года.

Всех, кого приставы выдворили за границу, перед этим признали виновными в нарушении российского законодательства. В частности — правил пребывания на территории нашего государства. В том числе речь идёт и о незаконной трудовой деятельности.

Уточняется, что под данные меры попали не только гости из стран ближнего зарубежья, но также граждане государств Африки.

Выдворение происходило через специализированные пункты пропуска, оборудованные на государственной границе. В ближайшие пять лет въезд в Россию для иностранцев-нарушителей будет воспрещён.

