Орловским промышленникам добавили 450 миллионов рублей

Правительство Орловской области увеличило финансирование программы развития промышленности.

Правительство Орловской области обновило паспорт государственной программы развития промышленности. После внесения в нее изменений финансирование выросло почти вдвое. Общий объем финансового обеспечения программы на весь период ее реализации, а это 2013-2029 годы, увеличен с 518,8 миллиона рублей до 968,8 миллиона рублей. Таким образом, рост составил 450 миллионов рублей, или 86,7 процента. При этом финансирование осуществляется исключительно за счет средств областного бюджета. Средства ФОМС, местных бюджетов и внебюджетные источники не привлекаются.

Обновленная программа направлена на обеспечение роста промышленного производства и повышение производительности труда в базовых несырьевых отраслях, говорится в документе. Ее куратором является заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, ответственным исполнителем – руководитель департамента промышленности и торговли Денис Леонов. Планы по производительности труда поставлены амбициозные. Так, в рамках регионального проекта «Производительность труда» планируется реализовать не менее 29 проектов по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры. Ранее планировалось реализовать «всего» 24 проекта.

Кроме того, не менее 78 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики будут вовлечены в реализацию проектов по повышению производительности труда. Прежний план насчитывал «только» 70 предприятий. Отметим, что программа включает в себя два основных направления: «Производительность труда» и «Стимулирование деятельности в сфере промышленности». В рамках первого из них действуют региональные проекты «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры по повышению производительности труда» и «Производительность труда».

Также действует ведомственный проект «Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства». Второе направление включает в себя региональный проект «Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» и ведомственный проект «Продвижение продукции промышленных предприятий Орловской области». В его рамках предусмотрено обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности, проведение публичных мероприятий – выставок, конференций и семинаров, предоставление займов промышленникам, а также докапитализация фонда.

Реализация мероприятий программы осуществляется в том числе за счет федерального бюджета. В 2026 году объем субсидии из федерального бюджета на докапитализацию фонда развития промышленности составит 46,8 миллиона рублей. При этом на возмещение части затрат промышленников на приобретение оборудования федеральные средства в текущем году не предусмотрены. А вот по соглашению на 2027-2029 годы запланирована субсидия в размере 450 миллионов рублей, именно на эту сумму и увеличилось финансирование всей программы. Ожидается, что к 2030 году индекс обрабатывающих производств достигнет 103,2 процента к предыдущему году, объем отгруженных товаров превысит 312,9 миллиарда рублей, а объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих отраслях достигнет уровня в 21,32 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”