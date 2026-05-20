Работавшую в Москве орловчанку обязали вернуть денежный стимул

«Мосгортранс» потребовал с экс-работницы стимулирующую выплату после увольнения.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел любопытное гражданское дело по иску столичного транспортного предприятия к своей бывшей сотруднице. Из материалов дела следует, что женщина уволилась по собственному желанию спустя чуть более двух месяцев работы. На предприятии посчитали, что она неправомерно не вернула единовременную стимулирующую выплату, что и стало причиной судебного разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе Верховского районного суда, в конце мая 2025 года гражданка была принята на работу в филиал «Северо-Восточный» ГУП «Мосгортранс» на должность водителя автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов. Трудовой договор с ней был заключен в тот же день. Дополнительным соглашением к трудовому договору предусматривалась единовременная стимулирующая выплата в размере 30 тысяч рублей.

По условиям соглашения, денежный бонус был начислена и выплачен работнику. Но в соглашении также было прописано, что в случае расторжения трудового договора в течение менее чем трех месяцев с даты его заключения работник обязан вернуть полученную сумму. И на это отводилось не более семи календарных дней со дня увольнения. В начале августа 2025 года орловчанка уволилась по собственному желанию. К тому моменту она проработала на предприятии чуть более двух месяцев.

Выплату она в добровольном порядке не вернула. И транспортное предприятие обратилось в суд с требованием взыскать со своей бывшей сотрудницы 30 тысяч рублей стимулирующей выплаты, а также судебные расходы. Верховский районный суд, изучив материалы дела, установил, что ответчица действительно нарушила условия дополнительного соглашения к трудовому договору, поскольку не вернула деньги в установленный семидневный срок после увольнения.

Суд удовлетворил исковые требования ГУП «Мосгортранс» в полном объеме и обязал ответчицу выплатить своему бывшему работодателю все 30 тысяч рублей. Решение суда было принято в заочном режиме и в законную силу пока не вступило. Это означает, что оно может быть обжаловано сторонами в установленном порядке. Но если решение не будет оспорено, жительнице Орловской области все-таки придется вернуть деньги столичному перевозчику.

