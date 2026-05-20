Орловское УФАС выдало предупреждение «Почте России»

Компанию заподозрили в навязывании клиентам невыгодных условий договора.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области выдало предупреждение АО «Почта России». Как сообщила пресс-служба ведомства, поводом стали жалобы граждан на неправомерные, по их мнению, отказы сотрудников почтовых отделений в оформлении простых и заказных писем через окна операторов. Как уточнили в антимонопольном ведомстве, клиентам отказывали в оформлении различных видов писем, навязывая необходимость самостоятельно оформлять корреспонденцию через интернет-сайт, мобильное приложение или в зоне самообслуживания.

В случае отказа от такого способа оформления гражданам предлагали отправку писем по более высокому тарифу, а именно «письмами 1-го класса». По мнению Орловского УФАС, такие действия компании ущемляют интересы неопределенного круга лиц и содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Речь идет о возможном навязывании потребителям невыгодных условий договора оказания услуг связи.

В результате антимонопольщики предписали «Почте России» издать распорядительный документ о «недопустимости ограничения сотрудниками отделений права потребителей самостоятельно выбирать способ отправки корреспонденции». Отчет о выполнении предупреждения компания должна представить в УФАС в установленный срок. Если она этого не сделает, то в отношении нее будет возбуждено антимонопольное дело, заранее предупредил контролирующий орган.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждения ПАО «СДМ-Банк» и ПАО «МТС» за нарушения при информировании потребителей о финансовых услугах. Как сообщается на сайте Орловского УФАС «СДМ-Банк» при открытии срочного пополняемого вклада «Накопительный счет» не указывал полные сведения об ограничениях по его пополнению. Он привел информацию только о минимальной сумме, тогда как надо указывать еще и максимальную сумму пополнения.

Во втором случае антимонопольный орган обратил внимание на то, что в сервисе «МТС Накопления» внимание потребителей акцентировано на высокой процентной ставке по облигациям, которая составляет 16,5 процента годовых). Но не было сказано о возможности ее изменения в следующем купонном периоде. Кроме того, не была указана дата, до которой ставка актуальна. ФАС предупредила компании о необходимости разместить в официальных источниках полную информацию о предоставляемых услугах. В случае неисполнения предупреждений также будут возбуждены антимонопольные дела.

ИА “Орелград”