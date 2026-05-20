На Орловщине девушка погибла в ДТП

Также госпитализированы ещё двое участников аварии.
Она случилась накануне за десять минут до полуночи на трассе «Орёл — Знаменское» (на 11 километре). Подробности рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.
Водитель ехал на «Рено Логане» со стороны областного в сторону районного центра. Также в автомобиле находились две девушки. По данным ГАИ, все трое родились в одном году — 2005.
В указанном месте машина съехала с дороги, а потом перевернулась. Погибла одна из пассажирок — ещё до приезда «Скорой помощи». Вторую и водителя госпитализировали.
Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП. Есть ещё один пострадавший.
