На Орловщине девушка погибла в ДТП

20.5.2026 | 10:47 Новости, Происшествия

Также госпитализированы ещё двое участников аварии.

Фото: ГАИ Орловской области

Она случилась накануне за десять минут до полуночи на трассе «Орёл — Знаменское» (на 11 километре). Подробности рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель ехал на «Рено Логане» со стороны областного в сторону районного центра. Также в автомобиле находились две девушки. По данным ГАИ, все трое родились в одном году — 2005.

В указанном месте машина съехала с дороги, а потом перевернулась. Погибла одна из пассажирок — ещё до приезда «Скорой помощи». Вторую и водителя госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП. Есть ещё один пострадавший.

ИА «Орелград»


