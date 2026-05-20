Под Орлом почтят память Андрея Трусова

Уроженец Орловской области погиб в Чечне от рук боевиков.

23 мая со дня трагического события исполнится 30 лет.

Орловец похоронен в Орловском муниципальном округе в селе Лепёшкино. В памятный день на его могиле отслужат панихиду. Церемония начнётся в 12 часов.

Кроме того, днём ранее, 22 мая, в селе Старцево в Орловском техникуме агротехнологий и транспорта, где учился Андрей Трусов, состоится вечер в его честь. Об этом рассказали в соцсетях «Братства Георгия Победоносца».

На момент гибели орловцу было 19 лет. Вместе с ним боевики казнили ещё троих российских военнослужащих – Игоря Яковлева, Александра Железнова и Евгения Родионова. Последний из них признан местночтимым святым в Астраханско-Енотаевской епархии Астраханской митрополии Русской Православной Церкви.

