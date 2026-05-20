Под Орлом «Ветерок» не прошёл проверку прокуратуры

На готовность к летнему сезону лагерь проверил прокурор области Алексей Тимошин.

Также в мероприятии участвовали глава областного управления Росгвардии Сергей Ольшанский и руководитель регионального отделения Росздравнадзора Михаил Михейкин, представители МЧС и Роспотребнадзора.

Напомним, «Ветерок» находится в Орловском муниципальном округе. Как рассказали в прокуратуре, лагерь оказался не готов открыться в ранее запланированную дату. Пока что сроки этого события перенесены. Детей не готовы принять ни в жилом корпусе, ни на пищевом блоке, ни в медицинском пункте.

Кроме того, подрядчик, который занимается в «Ветерке» ремонтом, тоже нарушил сроки проведения работ. Ранее сообщалось, что «СпецСтрой» должен привести в порядок спальный корпус №1 (к 15 июня).

По итогам визита прокурор Орловской области Тимошин внёс предостережение руководству лагеря и предупреждение подрядчику. Завершение подготовки к открытию поставлено на контроль надзорного ведомства.

