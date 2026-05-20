В Орле косить газоны будет робот

«Спецавтобаза» обзавелась современным оборудованием.

Это робот-косилка ZimAni. Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, техника передвигается на гусеницах и управляется по радиосвязи. Дистанция между роботом и оператором может составлять до 200 метров.

ZimAni предназначается для скашивания высокой травы и мелких кустарников, в том числе в труднодоступных местах. Косилка может функционировать под уклоном до 45 градусов.

«Это делает технику особенно удобной и безопасной при работе на сложных участках местности», – рассказали на предприятии.

Также в учреждении продолжают активно обновлять автопарк. За последние четыре года его пополнили около 80 единиц спецтранспорта.

