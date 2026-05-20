В Орле косить газоны будет робот

20.5.2026 | 16:20 ЖКХ, Новости

«Спецавтобаза» обзавелась современным оборудованием.

Фото: vk.com/oreladm

Это робот-косилка ZimAni. Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, техника передвигается на гусеницах и управляется по радиосвязи. Дистанция между роботом и оператором может составлять до 200 метров.

ZimAni предназначается для скашивания высокой травы и мелких кустарников, в том числе в труднодоступных местах. Косилка может функционировать под уклоном до 45 градусов.

«Это делает технику особенно удобной и безопасной при работе на сложных участках местности», – рассказали на предприятии.

Также в учреждении продолжают активно обновлять автопарк. За последние четыре года его пополнили около 80 единиц спецтранспорта.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

