В Орле типография «Труд» дооценила активы

Также на баланс организации поставили три новых помещения.

Об этом говорили на заседании комитета облсовета по по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям. Оно состоялось на площадке Орловского областного радиотелевизионного передающего центра. Заседание провёл председатель комитета, зампред регионального парламента и лидер фракции «ЛДПР» Владислав Числов.

На встрече выступил председатель Контрольно-счётной палаты Орловской области Константин Паршин. Он подвёл итоги работы КСП за минувший год, отметив проверку, проведённую в отношении типографии «Труд».

По итогам инвентаризации на баланс были поставлены три новых объекта недвижимости общей площадью 206,1 квадратного метра. Кроме того, активы типографии дооценили на 1,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба облсовета.

Акционерное общество, исполняя требования КСП, сверило расчёты с контрагентами, пересмотрело условия договоров аренды (для повышения своих доходов) и внесло изменения в локальные акты.

