В Орловской области в аварии с грузовиком три человека погибли, двое пострадали

20.5.2026 | 17:29 Новости, Происшествия

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель «Москвича».

Фото: УМВД России по Орловской области

20 мая примерно в 13:55 на автодороге «Корсаково-Войново-Жилино» в районе села Войново произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Москвич» 1972 года рождения столкнулся с КамАЗом.

В результате аварии водитель легковушки и его пассажирка (женщина 1972 г.р.) погибли на месте. Еще одна пассажирка «Москвича» — женщина 1950 года рождения — скончалась в больнице. Травмы различной степени тяжести получили несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля (госпитализирован) и водитель грузовика, сообщили в УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

ИА “Орелград”


