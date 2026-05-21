Инженер добился переменной части зарплаты

Суд рассмотрел иск работника к заводу «Орелкомпрессормаш».

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску бывшего сотрудника к ООО «Завод Орелкомпрессормаш». Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике требовал взыскать с работодателя невыплаченную переменную часть заработной платы за июль 2025 года. Впрочем, до вынесения судебного решения дело не дошло, так как стороны успели заключить мировое соглашение. Впрочем, суд еще должен был его утвердить.

Как пояснили в пресс-службе Верховского районного суда, истец работал на заводе с сентября 2024 года почти до августа 2025 года. Согласно трудовому договору, его заработная плата состояла из двух частей. Постоянная часть представляла собой должностной оклад в размере 50 тысяч рублей. Была еще и переменная часть, которая рассчитывалась в соответствии с «Положением об оплате труда работников».

При увольнении в конце июля 2025 года работодатель не выплатил сотруднику переменную часть зарплаты, которая, по расчетам истца, составляла 34 тысячи рублей. Направленная им в адрес работодателя претензия осталась без ответа. После этого инженер обратился с жалобой в прокуратуру, которая передала жалобу по подведомственности в Межрегиональную территориальную инспекцию труда в Орловской и Брянской областях.

По результатам проведенной проверки трудовая инспекция объявила заводу предостережение о недопущении нарушений трудового законодательства. Однако и это не привело к добровольной выплате задолженности, поэтому бывший сотрудник предприятия обратился в суд. Уже в ходе судебного разбирательства стороны пришли к компромиссу. Завод признал правомерность требований истца и обязался выплатить ему переменную часть заработной платы за июль 2025 года в полном объеме, то есть выплатить 34 тысячи рублей.

Верховский районный суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по гражданскому делу. Определение суда вступило в законную силу. Бывший инженер должен получить причитающиеся ему деньги без длительных судебных тяжб, если, конечно, завод выполнит условия мирового соглашения. В любом случае, данное дело представляет собой пример успешной практики досудебных переговоров.

ИА “Орелград”