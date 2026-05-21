Продажи орловских самозанятых превысили 25 миллиардов рублей

В Орловской области за все время действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД) самозанятые продали более 28,4 миллиона различных товаров и услуг на общую сумму 25,5 миллиарда рублей. А уплаченными налогами они пополнили бюджет на 990 миллионов рублей. Такие данные приводит Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области.

Согласно ведомственной статистике в настоящее время количество самозанятых в регионе превышает 55,1 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 9,2 тысячи человек, что является плюсом для бюджетной системы. Так, в областной налоговой службе подсчитали, что только за первый квартал 2026 года орловские самозанятые пополнили бюджет более чем на 98,6 миллиона рублей.

Рост числа самозанятых свидетельствуют о востребованности этого налогового спецрежима среди жителей Орловской области. Возможность легально вести бизнес с минимальной налоговой нагрузкой и без бюрократических сложностей делают НПД привлекательным инструментом для самозанятости считают налоговики. Они напоминают, что стать самозанятыми могут физические лица и индивидуальные предприниматели, которые самостоятельно оказывают услуги или реализуют продукцию собственного производства – те, у кого нет работодателя и наемных работников и чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей.

Для применения спецрежима не обязательна регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Между тем, режим НПД пользуется популярностью у представителей малого бизнеса. Прежде всего, его привлекает удобная онлайн-регистрация через мобильное приложение «Мой налог» и льготные налоговые ставки, которые составляют 4 процента при расчетах с физическими лицами и 6 процентов при расчетах с организациями и индивидуальными предпринимателями. Кроме того, преимуществом такого спецрежима является отсутствие отчетности. Налог для самозанятых рассчитывает налоговый орган на основе сведений о расчетах, которые передаются через приложение. Еще один плюс – отсутствие необходимости использовать контрольно-кассовую технику.

Напомним, что с 2026 года самозанятые получили возможность оформлять оплачиваемые больничные листы. Для этого необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России и самостоятельно уплачивать ежемесячные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности. Получать пособие по временной нетрудоспособности самозанятый может после шести месяцев уплаты взносов. Выплаты положены не только в случае собственной болезни или травмы, но и при необходимости ухода за больным членом семьи. При этом программа не распространяется на декретные выплаты.

