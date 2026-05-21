На Орловщине снизились расходы на зарплаты врачей

21.5.2026 | 16:47 Важное, Медицина, Новости, Экономика

Также отмечено сокращение стимулирующих выплат за выявление онкологии.

Константин Бобраков. Фото: Портал Орловской области

Таковы итоги первого квартала года (по сравнению с аналогичным периодом 2025). Информация всплыла на заседании комитета облсовета по бюджету, налогам и финансам.

У депутатов возникли вопросы к депздраву. Руководитель департамента Константин Бобраков связал эту неравномерность с внутренней миграцией кадров, а также сезонным фактором. По его словам, в любом случае все положенные средства будут выплачены. «Уже за четыре месяца по онкологическим выплатам наблюдается перевыполнение», – сообщает пресс-служба облсовета.

В свою очередь, директор Территориального фонда ОМС Орловской области Ирина Страхова пояснила, что «окончательный расчёт за март прошёл только в апреле, поэтому в отчёте за первый квартал эти суммы не отражены».

Всего с января по март включительно ТФОМС получил 4 миллиарда 64 миллиона рублей (24,9% плана) и израсходовал 3 миллиарда 380 миллионов (20,7% годового плана).

Ранее сообщалось, что в Орловской области выросли медицинские тарифы.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

