На Орловщине снизились расходы на зарплаты врачей

Также отмечено сокращение стимулирующих выплат за выявление онкологии.

Таковы итоги первого квартала года (по сравнению с аналогичным периодом 2025). Информация всплыла на заседании комитета облсовета по бюджету, налогам и финансам.

У депутатов возникли вопросы к депздраву. Руководитель департамента Константин Бобраков связал эту неравномерность с внутренней миграцией кадров, а также сезонным фактором. По его словам, в любом случае все положенные средства будут выплачены. «Уже за четыре месяца по онкологическим выплатам наблюдается перевыполнение», – сообщает пресс-служба облсовета.

В свою очередь, директор Территориального фонда ОМС Орловской области Ирина Страхова пояснила, что «окончательный расчёт за март прошёл только в апреле, поэтому в отчёте за первый квартал эти суммы не отражены».

Всего с января по март включительно ТФОМС получил 4 миллиарда 64 миллиона рублей (24,9% плана) и израсходовал 3 миллиарда 380 миллионов (20,7% годового плана).

