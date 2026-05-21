Российские туристы могут оплачивать товары и услуги в Китае по QR-коду

21.5.2026 | 14:21 Новости, Экономика

Функция реализована через мобильное приложение ВТБ Онлайн.

Создано нейросетью “Алиса” по запросу редакции

Сервис действует по всей стране, включая как крупные мегаполисы, так и малые города. Как отметила первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова, в Китае QR-код практически полностью вытеснил наличные — им ежедневно пользуются более 90% населения. Поскольку местные платёжные системы сложны для подключения иностранцами, российские туристы теперь могут использовать привычный способ оплаты через приложение.

«А благодаря безвизовому въезду миллионы путешественников смогут оценить комфорт расчетов в любом городе Китая», — отметила Ольга Скоробогатова.

ИА “Орелград”


