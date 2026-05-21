Орловская область компенсирует железнодорожным перевозчикам потери

Компенсация положена за льготный проезд студентов и школьников.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил отбор организаций железнодорожного транспорта для предоставления им ежемесячной компенсации потерь в доходах. Компенсации предназначены для перевозчиков, которые предоставляют льготный проезд обучающимся и воспитанникам образовательных организаций.

По условиям отбора субсидия предоставляется организациям железнодорожного транспорта, занимающимся перевозками пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области. Напомним, в регионе установлены льготы по тарифам на проезд в электричках для школьников старше 7 лет и студентов, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования.

Бюджетная компенсация призвана покрыть часть потерь в доходах перевозчиков, возникающих из-за предоставления ими льготного проезда. Соискатели должны соответствовать ряду требований, в том числе: иметь действующую лицензию на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом; работать в пригородном сообщении по территории Орловской области на основании договора, заключенного с указанным выше департаментом.

Соискатель не должен являться иностранным агентом, офшорной компанией или организацией, причастной к экстремистской или террористической деятельности. Рассмотрение заявок пройдет в период с 1 по 15 июня 2026 года. Предусмотрен цифровой способ подачи заявок, посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В 2026 году на субсидирование железнодорожников из областного бюджета выделят 7,7 миллиона рублей. К слову, аналогичные суммы областные власти планируют выделить и в 2027 и 2028 годах. При этом предельный размер субсидии для одного получателя также установлен в размере 7,7 миллиона рублей в год, но количество победителей отбора не установлено. Впрочем, в регионе услуги пригородных электричек оказывает только одна компания, для которой областные власти установили экономически обоснованные тарифы.

ИА “Орелград”