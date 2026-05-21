Крупную торговую сеть наказали за просроченный «Кinder Сюрприз»

21.5.2026 | 9:44 Закон и порядок, Новости

Управляющую компанию «Магнита» оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Арбитражный суд Орловской области привлек акционерное общество «Тандер» (управляющая компания розничной сети «Магнит») к административной ответственности за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов. В ходе плановой проверки 12 магазинов сотрудники Роспотребнадзора обнаружили просроченные продукты, немаркированные товары и косметику с истекшим сроком годности. Как следует из материалов дела, плановая выездная проверка проводилась с 20 января по 10 февраля 2026 года в магазинах «Магнит» по целому ряду адресов в городе Орле и деревне Образцово Орловского муниципального округа.

В ходе осмотров сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали системные нарушения. Среди изъятой продукции оказались просроченные продукты: яйцо «Кinder Сюрприз» с истекшим сроком годности на 54 дня; шоколадная фигурка – просрочка более 2,5 месяца; томаты черри – срок годности истек на 4-8 суток; сухари сдобные – просрочка 11 суток; какао-напиток – просрочка 27 суток; свежие шампиньоны, томаты, грибы и салат рыбно-овощной – с истекшим сроком годности.

Напиток «Индиан Тоник» тоже был просрочен. Также в реализации была выявлена продукция без маркировки:  конфеты «Крокант», халва и молочные конфеты – без информации о дате выработки и условиях хранения; лимоны, пекинская капуста и чеснок – без маркировки; консервная банка без опознавательных знаков; развесное печенье «TWIX minis» – без информации о производителе и дате изготовления.

Что касается косметики, то в продаже находились тестеры с истекшим до 6,5 месяца сроком годности, тональные кремы, консилеры, карандаши для губ и бровей, блески, лаки для ногтей и маски для волос – также с истекшим сроком годности и неполной маркировкой. При вынесении решения суд учел, что АО «Тандер» ранее уже привлекалось к административной ответственности и получало штрафы за аналогичные нарушения.

С учетом этого суд квалифицировал действия ответчика как повторное совершение правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 700 тысяч рублей. Вся изъятая продукция подлежит передаче для уничтожения в службу судебных приставов.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

