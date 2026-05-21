Орловское предприятие намерено возместить убытки.

Ситуация с трамвайным движением обсуждалась на профильном комитете горсовета. Напомним, что 16 мая в Железнодорожном районе произошла масштабная поломка контактной сети — её задел грузовик. Пока что трамваи заменили автобусами (причём не «ТТП», а частных перевозчиков).

Как сообщает «Орёлтаймс», из строя вышла сеть на участке между Старомосковской и 3-й Курской улицами. На данный момент не озвучиваются даже примерные сроки устранения проблемы. Восстановление полноценного движения трамваев может затянуться на месяцы. Пока не оформлена даже заявка на покупку необходимых запчастей.

Параллельно «Трамвайно-троллейбусное предприятие» работает над возмещением понесённых убытков.

«Готовим заявление в страховую компанию, провели расчёт на покупку новых материалов. Примерная сумма составила 1 миллион 188 тысяч рублей. Таких денег… у нас нет – счета заблокированы. Мы выходим с документом в адрес администрации Орла с просьбой оказать нам финансовую помощь», – рассказал руководитель предприятия Игорь Афонин.

Кроме того, сам простой одного трамвайного вагона обходится «ТТП» в 90 тысяч в день. Предприятие намерено вернуть и эти деньги.

ИА «Орелград»