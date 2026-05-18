В Орле часть трамваев заменили автобусами

Это временная мера в связи с ЧП.

В Железнодорожном районе прекращено трамвайное движение. Как рассказали в Администрации Орла, пока что трамваи заменили двумя автобусами.

Один ездит по трамвайному маршруту №4 — от вокзала до школы №35. Второй курсирует от улицы Пушкина до депо (на улице Карачевской).

Инцидент произошёл накануне. На улице Пушкина негабаритный грузовик повредил контактную сеть. Сейчас здесь проводят масштабные ремонтные работы сотрудники «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

