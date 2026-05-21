МЖД подтвердила утечку каменноугольного масла в Орле

Однако на данный момент последствия ЧП устранены.

Ситуацию прокомментировали представители Московской железной дороги (которая является частью Российских железных дорог). Комментарий опубликовал портал «Орловские новости».

Согласно этим данным, утечка действительно произошла на станции Лужки. Это установили накануне, 20 мая, в 17 часов 20 минут. Сотрудник МЖД, осматривая вагон, выявил «капельную течь груза» (уточняется, что речь идёт о «каменноугольном среднем масле»).

В 19 часов 55 минут последствия происшествия были полностью устранены — тоже силами сотрудников МЖД.

Железнодорожники заверили, что утечка не угрожает жизни и здоровью людей, а также экологии. Также инцидент не повлиял и на движение поездов.

Причины ещё устанавливаются.

