МЖД подтвердила утечку каменноугольного масла в Орле

21.5.2026 | 13:55 Новости, Происшествия

Однако на данный момент последствия ЧП устранены.

Фото: ИА «Орелград»

Ситуацию прокомментировали представители Московской железной дороги (которая является частью Российских железных дорог). Комментарий опубликовал портал «Орловские новости».

Согласно этим данным, утечка действительно произошла на станции Лужки. Это установили накануне, 20 мая, в 17 часов 20 минут. Сотрудник МЖД, осматривая вагон, выявил «капельную течь груза» (уточняется, что речь идёт о «каменноугольном среднем масле»).

В 19 часов 55 минут последствия происшествия были полностью устранены — тоже силами сотрудников МЖД.

Железнодорожники заверили, что утечка не угрожает жизни и здоровью людей, а также экологии. Также инцидент не повлиял и на движение поездов.

Причины ещё устанавливаются.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU