В больнице Семашко начали по-новому лечить астму

Орловские врачи прописывают пациентам подкожные инъекции генно-инженерного препарата.

Как рассказали в соцсетях медицинского учреждения, препарат вводится один раз в месяц, однако сам курс лечения достаточно длительный. Процедура проводится бесплатно, по полису ОМС.

Врачи назначают такое лечение, если более традиционные способы борьбы с этим заболеванием оказываются неэффективными.

Заведующая пульмонологическим отделением больницы Елена Камеш уточнила, что пока новый вид помощи получают двое человек — 53-летний мужчина и 46-летняя женщина. Оба пациента страдают от тяжёлой формы бронхиальной астмы в сочетании с полипозным риносинуситом.

Лечение дало эффект в первый же день применения. «У пациентов восстановилось носовое дыхание, существенно снизилась одышка при физической нагрузке и отпала необходимость в постоянном приёме ингаляторов. Кроме того, у обоих… улучшилось качество сна», – рассказала Елена Камеш.

