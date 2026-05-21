В мэрии Орла назвали стоимость открытия одного нового туалета

Цифру озвучила первый заместитель мэра города Мария Родштейн.

По её словам, сейчас это около 10 миллионов рублей. Такое высказывание прозвучало на заседании профильного комитета городского совета, где обсуждалась данная тема. Уточняется, что речь идёт именно о современных общественных туалетах (очевидно, наподобие того, что открыли в сквере Семьи).

Его, как и туалет в парке Победы, обслуживает «Спецавтобаза». В ведении «Объединённого муниципального заказчика» находятся пять отхожих мест «ямочного типа», расположенных на орловских кладбищах. «Централизованный парковый комплекс» отвечает за четыре биотуалета и два модульных туалета (в городском и детском парках). Таким образом, муниципальные учреждения Орла обслуживают 13 общественных туалетов.

Ещё один новый туалет должен появиться рядом со Стрелкой (в рамках реализации проекта «Судбищенская битва»). Кроме того, мэрия борется за небольшое здание за краеведческим музеем, где когда-то тоже находилась общественная уборная. Его хотят изъять и отремонтировать, а затем использовать по прежнему назначению.

