В правила оформления пособий на детей включено гражданство РФ

В Орловской области скорректировали правила получения ежемесячного пособия на детей.

Вадим Тарасов в качестве врио губернатора Орловской области подписал указ, который вносит изменения в порядок назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Документ уточняет условия получения выплат для многодетных семей, участников специальной военной операции и граждан, недавно получивших российское гражданство. В частности, в нем появились некоторые новые требования к заявителям.

Согласно внесенным изменениям, право на ежемесячное пособие имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ не менее пяти лет в статусе гражданина России. Раньше слов о статуе гражданина РФ в правилах не было. Впрочем, из нового правила уже есть исключения. Пятилетний срок не распространяется на: граждан, приобретших гражданство по рождению; граждан, получивших паспорт РФ в результате признания гражданином России; участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей; граждан РФ, принимавших участие в специальной военной операции, и членов их семей; ветеранов боевых действий.

Одно из ключевых нововведений касается многодетных семей. Обновленная редакция документа гласит: если при обращении за пособием среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум на душу населения не более чем на 10 процентов, право на выплату сохраняется. Кроме того, многодетные семьи освобождаются от «правила нулевого дохода», когда отказ в пособии следует при отсутствии официальных доходов у трудоспособных членов семьи.

Важное упрощение коснулось порядка назначение пособия на последующего ребенка. Теперь если пособие уже назначено и выплачивается одному из родителей в отношении предыдущего ребенка, то при рождении последующего ребенка пособие назначается и выплачивается в беззаявительном порядке в том же размере, что и на предыдущего. Обращаться с новым заявлением не нужно. Сотрудники Социального фонда должны самостоятельно обрабатывать сведения о рождении ребенка, поступившие через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Введена и упрощенная процедура для многодетных родителей при продлении пособия. Так, отныне многодетные семьи могут подать заявление о назначении пособия на всех детей одновременно в последний месяц периода, на который пособие было назначено. В этом случае выплата на всех детей назначается с месяца, следующего за последним месяцем периода обращения. Однако стоит сказать, что в документе появились и дополнительные основания для отказа в назначении пособия.

Так, новыми основаниями для отказа являются: обращение за пособием лица, признанного судом недееспособным или ограниченно дееспособным (кроме случаев, когда такое лицо не лишено родительских прав в отношении ребенка); обращение лица, лишенного родительских прав или ограниченного в родительских правах в отношении ребенка; обращение лица, менее пяти лет постоянно проживающего на территории РФ в статусе гражданина России (с учетом исключений).

ИА “Орелград”