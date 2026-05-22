На Орловщине экономический эффект от проверок вырос в 5,7 раза

В Орловском облсовете обсудили итоги работы Контрольно-счетной палаты региона.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области за 2025 год прозвучал на заседаниях сразу нескольких профильных комитетов Орловского областного Совета народных депутатов. С ключевыми итогами работы депутатов ознакомили председатель КСП Константин Паршин и его заместитель Оксана Мосякина. Они сообщили, в частности, что в 2025 году специалисты КСП провели 75 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Финансовый аудит охватил 9,3 миллиарда рублей бюджетных средств.

Основное внимание уделялось строительству, дорожной деятельности, благоустройству, образованию и здравоохранению. В сфере реализации национальных проектов и государственных программ было проведено 18 мероприятий с объемом расходов более 6 миллиардов рублей. Экономический эффект от исполнения требований КСП достиг 833,6 миллиона рублей, что в 5,7 раза выше уровня 2021 года. Прямые возвраты в бюджет и на счета организаций составили 89 миллионов рублей. Еще более 300 миллионов рублей в КСП назвали «предотвращенными необоснованными расходами и мерами по обеспечению сохранности государственной собственности».

Как подчеркнул Константин Паршин, почти все нарушения происходят из-за недобросовестных действий подрядчиков. Он привел наиболее показательные примеры. Так, по его словам, после проверки строительства школы на улице Зеленина в Орле подрядчик вернул 42,4 миллиона рублей. После проверки строительства школы в деревне Жилина казенному учреждению «Орелгосзаказчик» было направлено требование скорректировать смету на 6 миллионов рублей.

Кроме того, по требованию КСП «Орелгосзаказчик» подал иск об исключении из сметы контракта компенсации затрат подрядчика на обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств на сумму более 6 миллионов рублей. После капитального ремонта Мезенского лицея начато взыскание более 1 миллиона рублей, из которых 400 тысяч уже поступили на счета. В целом в 2025 году сотрудники КСП посетили 32 объекта капитального строительства вместе с заказчиками и подрядчиками. Такой совместный выезд позволил устранить эксплуатационные дефекты за счет подрядчиков на сумму 57,2 миллиона рублей.

