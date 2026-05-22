За год «Круг добра» помог 60 юным орловцам

22.5.2026 | 16:12 Медицина, Новости

Помощь получили дети с редкими заболеваниями.

Фото: фондкругдобра.рф

Федеральный фонд подвёл итоги 2025 года. По всей стране удалось помочь 30 тысячам детей, которые страдают от редких (орфанных) заболеваний. 60 из них живут в Орловской области.

Помощь таким детям — профиль работы этого фонда. «Круг добра» создали в 2021 году по указу президента России. Он финансируется за счёт бюджетных средств. С 2023 года организация получила право оказывать помощь не только детям, но и тем, кто не достиг возраста 19 лет.

Председателем правления фонда является протоиерей Александр Ткаченко.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU