За год «Круг добра» помог 60 юным орловцам

Помощь получили дети с редкими заболеваниями.

Федеральный фонд подвёл итоги 2025 года. По всей стране удалось помочь 30 тысячам детей, которые страдают от редких (орфанных) заболеваний. 60 из них живут в Орловской области.

Помощь таким детям — профиль работы этого фонда. «Круг добра» создали в 2021 году по указу президента России. Он финансируется за счёт бюджетных средств. С 2023 года организация получила право оказывать помощь не только детям, но и тем, кто не достиг возраста 19 лет.

Председателем правления фонда является протоиерей Александр Ткаченко.

