Охране обладминистрации запретили алкоголь и наркотики

Администрацию Орловской области будут охранять здоровые люди.

Бюджетное учреждение «Облхозэксплуатация» объявило тендер на оказание услуг по обеспечению общественного порядка и безопасности. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 9,28 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета региона. Победитель тендера получит право на охрану здания администрации Орловской области в период с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Из конкурсной документации следует, что охране подлежат пять постов, расположенных в административном здании.

Четыре поста работают круглосуточно, а пятый пост – 12 часов в сутки. Сотрудники охраны во время исполнения обязанностей должны иметь при себе боевое оружие, не менее одной единицы на посту. Кроме того, каждый пост оснащается: специальными средствами (наручники и резиновая палка), исправным ручным металлодетектором, исправным электрическим фонарем, средствами радиосвязи и мобильной связи, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на случай пожара.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации исполнитель обязан направить на объект мобильную группу охраны либо группу быстрого реагирования, которая должна прибыть на место не более чем за 15 минут с момента поступления сигнала тревоги. В состав такой группы должно входить не менее двух охранников, вооруженных служебным огнестрельным оружием. Группа должна быть оснащена оборудованием, позволяющим передавать сигнал о ее местонахождении в дежурное подразделение в режиме реального времени.

Сотрудникам охраны запрещается покидать пост без замены другим работником, проживать на территории объекта или непосредственно на посту, спать, курить, готовить и принимать пищу на посту, употреблять алкогольные напитки или наркотические средства, выполнять работы, не связанные с охранными услугами, а также допускать посетителей в нарушение инструкции по пропускному режиму. Перечень грубых нарушений, в случае которых охранника обязаны немедленно заменить, включает в себя отсутствие удостоверения, неправильную форму одежды, самовольное оставление поста, сон или курение на посту, употребление алкоголя и тому подобное. В случае грубого нарушения исполнитель обязан заменить работника в течение 1 часа с момента выявления нарушения.

