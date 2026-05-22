Орловское УФАС рассмотрело дело о соли на 132 миллиона

Ведомство признало обоснованным отклонение заявки на поставку технической смеси.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела жалобу компании «Русингредиентс» на действия АО «Дорожная служба» при проведении конкурентного отбора на поставку технической соли «концентрат минеральный Галит». Начальная максимальная цена договора составляла 132,32 миллиона рублей. Компания, чья заявка была отклонена, посчитала действия заказчика и его комиссии неправомерными.

По мнению «Русингредиентса», при заполнении технического предложения он руководствовался инструкцией по заполнению заявки. А в связи с отсутствием государственного стандарта (ГОСТа) на данный товар привел ссылку на технические условия (ТУ) предприятия-изготовителя. Также компания отметила, что на момент подачи заявки товара у нее в наличии не было, а обязанность предоставлять паспорт качества, по ее мнению, является условной.

«Дорожная служба» представила письменные возражения. По ее версии, техническое предложение компании не соответствовало требованиям закупочной документации. А конкретные показатели, заявленные в техническом предложении, не совпадали с данными, содержащимися в представленном паспорте качества, а также «отсутствовали по полному перечню».

Изучив документы и заслушав стороны, антимонопольный орган пришел к выводу, что участник закупки при указании конкретных характеристик товара должен был приложить паспорт качества, подтверждающий эти показатели. В заявке «Русингредиентсп» были указаны конкретные технические характеристики, но паспорт качества на продукцию приложен не был. А представленные технические условия не содержали полного перечня показателей. К тому же сама компания в своей жалобе подтвердила, что на момент подачи заявки необходимого для поставки товара у нее не было.

Поскольку она, не имея товара, указала конкретные значения, но не подтвердила их паспортом качества, закупочная комиссия правомерно отклонила ее заявку. К такому выводу пришла комиссия Орловского УФАС и признала жалобу «Русингредиентса» необоснованной. Отметим, что на время разбирательства антимонопольный орган приостанавливал проведение конкурентного отбора, но теперь это ограничение отменено. Отбор может быть продолжен. Однако и решение антимонопольного органа может быть обжаловано в суде.

