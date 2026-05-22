Орловцу дали солидный срок за гранату

Мужчина незаконно хранил дома взрывное устройство.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, преступление совершил житель Покровского района. Мужчине 63 года. Ранее он уже был судим.

Суд установил, что в 2024 году в августе орловец нашёл противопехотную гранату. Он принёс устройство домой и хранил его там, что являлось нарушением закона.

Однако в итоге гранату изъяла полиция. Виновный получил серьёзный срок — шесть с половиной лет, причём в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 40 тысяч.

Как указали в ведомстве, на приговор повлиял тот факт, что это преступление не являлось у гражданина первым.

