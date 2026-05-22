Орловцу дали солидный срок за гранату

22.5.2026 | 13:12 Важное, Криминал, Новости

Мужчина незаконно хранил дома взрывное устройство.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, преступление совершил житель Покровского района. Мужчине 63 года. Ранее он уже был судим.

Суд установил, что в 2024 году в августе орловец нашёл противопехотную гранату. Он принёс устройство домой и хранил его там, что являлось нарушением закона.

Однако в итоге гранату изъяла полиция. Виновный получил серьёзный срок — шесть с половиной лет, причём в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 40 тысяч.

Как указали в ведомстве, на приговор повлиял тот факт, что это преступление не являлось у гражданина первым.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

