В Кромском районе нашли горы птичьих тушек

22.5.2026 | 12:33 Закон и порядок, Новости

Биологические отходы уже ликвидировали, сообщили в орловском управлении ветеринарии.

Фото: vk.com/public169660643

Обработанные тушки лежали на земельном участке, который располагается рядом с федеральной трассой.

Отходы оперативно собрали, а затем отправили на уничтожение. Также были взяты пробы для лабораторных исследований.

«Цель — исключить наличие заразных заболеваний птицы и предотвратить угрозу для здоровья людей и животных», – пояснили в управлении.

В ликвидации проблемы участвовали Кромские межрайонный центр ветеринарии и межрайонная ветеринарная лаборатория, Центр утилизации отходов, а также администрация района.

ИА «Орелград»


