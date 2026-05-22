В Кромском районе нашли горы птичьих тушек

Биологические отходы уже ликвидировали, сообщили в орловском управлении ветеринарии.

Обработанные тушки лежали на земельном участке, который располагается рядом с федеральной трассой.

Отходы оперативно собрали, а затем отправили на уничтожение. Также были взяты пробы для лабораторных исследований.

«Цель — исключить наличие заразных заболеваний птицы и предотвратить угрозу для здоровья людей и животных», – пояснили в управлении.

В ликвидации проблемы участвовали Кромские межрайонный центр ветеринарии и межрайонная ветеринарная лаборатория, Центр утилизации отходов, а также администрация района.

