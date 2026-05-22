Под Орлом ловили слишком ранних мотоциклистов

22.5.2026 | 15:50 Новости, Транспорт

Теперь их родителям приходится платить штрафы.

Фото: ГАИ Орловской области

Специальный рейд сотрудники ГАИ провели в Урицком районе. Дорожные инспекторы выявляли несовершеннолетних мотоциклистов.

В итоге полиция составила протоколы на четверых юных орловцев. Родителей, которые незаконно доверили детям небезопасный мототранспорт, тоже привлекли к административной ответственности. Максимальный штраф, положенный за такое нарушение – 30 тысяч рублей.

Напомним, что права на управление полноценными мотоциклами выдаются лишь с 18 лет. С 16 лет можно претендовать на управление мототранспортом с двигателями объёмом до 125 кубических сантиметров и мощностью до 11 киловатт, а также мопедами и скутерами.

ИА «Орелград»


