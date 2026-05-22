Орловскую стоматологию проверили столичные специалисты

22.5.2026 | 16:00

Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Рабочий визит в Орёл нанесла делегация ведущих специалистов Национального медицинского исследовательского центра, который действует при «Российском университете медицины» Министерства здравоохранения. Областной центр посетил Владислав Митронин (доцент кафедры ортопедической стоматологии данного вуза), а также Анна Дахнова и Андрей Тукин (ассистенты различных кафедр Научно-образовательного института стоматологии имени Евдокимова, который также является частью этого университета).

Эксперты комплексно оценили ключевые профильные учреждения нашего региона. Известно, что они побывали во «взрослой» и детской областных стоматологических поликлиниках.

«По итогам визита… были сформулированы и даны важные рекомендации по усовершенствованию оказания стоматологической помощи в Орловской области», – указали в депздраве.

ИА «Орелград»


