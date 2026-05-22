На Орловщине сбили несовершеннолетнего пешехода

ДТП произошло накануне около 16 часов на трассе «Крым» – на 350 километре. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

Известно, что орловец, родившийся в 2009 году, пересекал магистраль по переходу, где отсутствовал светофор. На юношу налетела «Газель», которая ехала по направлению из Москвы в Курск. Автомобилем управлял мужчина 1977 года рождения.

Несовершеннолетний пешеход получил повреждения. Его госпитализировали в НКМЦ имени Круглой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП. Пострадали ещё четверо человек. Погибших нет.

