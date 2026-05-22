На Орловщине сбили несовершеннолетнего пешехода

22.5.2026 | 12:06 Новости, Происшествия

Пострадавший госпитализирован в НКМЦ имени Круглой.

Фото: Госавтоинспекция Орловской области

ДТП произошло накануне около 16 часов на трассе «Крым» – на 350 километре. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

Известно, что орловец, родившийся в 2009 году, пересекал магистраль по переходу, где отсутствовал светофор. На юношу налетела «Газель», которая ехала по направлению из Москвы в Курск. Автомобилем управлял мужчина 1977 года рождения.

Несовершеннолетний пешеход получил повреждения. Его госпитализировали в НКМЦ имени Круглой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП. Пострадали ещё четверо человек. Погибших нет.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

