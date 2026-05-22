Курьера дистанционных мошенников оставили на свободе

Однако женщине придется заплатить за содеянное крупный штраф.

Жительница города Орла, помогавшая дистанционным мошенникам, избежала лишения свободы. Это стало известно после того, как вступил в силу обвинительный приговор. В первой инстанции уголовное дело рассматривал Железнодорожный районный суд города Орла. Он признал орловчанку виновной в совершении покушения на мошенничество. Судили женщину по части 3 статьи 159 УК РФ, то есть за хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Было установлено, что в августе 2025 года неустановленные следствием лица, используя номера телефонов и мессенджеры, ввели в заблуждение 73-летнего пенсионера из города Орла. Злоумышленники убедили его в том, что якобы неизвестные пытаются перевести его сбережения на Украину. И для «спасения» денег необходимо снять их со счета и передать курьеру. Потерпевший поверил мошенникам.

Он снял в отделении банка 775,9 тысячи рублей. Дома он упаковал 771 тысячу рублей, оставив себе 5000 рублей по указанию «юриста», в коробку и пакет. Что касается подсудимой, то с ней также связалось неустановленное лицо, через мессенджер Telegram. Виртуальный абонент предложил ей выступить в роли курьера и забрать деньги у потерпевшего. Подсудимая согласилась, вступив тем самым в преступный сговор.

Она прибыла к подъезду одного из домов по улице Советской в Орле, где встретилась с обманутым пенсионером. Женщина назвала ему кодовое слово «Мак», которое ей заранее подсказали неизвестные соучастники. После этого пенсионер передал ей пакет с деньгами. Однако довести преступление до конца она не смогла, поскольку сразу после получения денег была задержана сотрудниками полиции. Похитить 771 тысячу рублей аферистам не удалось, деньги были изъяты и впоследствии возвращена пенсионеру.

В судебном заседании орловчанка вину не признала. Она утверждала, что сама стала жертвой мошенников, которые получили ее личные данные. И что она якобы искренне считала себя сотрудником Центрального банка, выполнявшим законное задание. Однако на предварительном следствии подсудимая давала иные показания. Тогда она признавала вину и раскаивалась, поясняла, что понимала противоправный характер своих действий, но согласилась из страха перед соучастниками, обладавшими ее данными.

Суд принял за основу показания, данные орловчанкой на следствии с участием ее защитника, указав, что ее утверждения о якобы имевшем место давлении на нее со стороны оперативных сотрудников являются голословными. Вина подсудимой была подтверждена совокупностью доказательств. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

